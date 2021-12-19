Erzurum'da buz tutan yollar çileye dönüştü - Haberler
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Erzurum'da buz tutan yollar çileye dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Erzurum'da buz tutan yollar çileye dönüştü Erzurum'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası yola çıkan sürücüler buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da buz tutan yollar çileye dönüştü

ERZURUM - Erzurum'da 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası yola çıkan sürücüler buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı ve soğuk hava uyarısı sonrası gece saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini sabah saatlerinde soğuk havaya bıraktı. Sabah saatlerinde trafiğe çıkan sürücüler ise buzlanan yollarda ilerlemekte zorlandı. İş makinaları tarafından yollarda tuzlama çalışmaları yapılırken ara ara iş makinalarının da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların; Erzincan'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek ve dağlık kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Erzurum'da buz tutan yollar çileye dönüştü

Erzurum'da buz tutan yollar çileye dönüştü

Erzurum'da buz tutan yollar çileye dönüştü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Son Dakika Haberleri

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