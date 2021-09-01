Erzurum'da ayının saldırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da ayının saldırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da ayının saldırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Sağlık

Erzurum'un Tortum ilçesinde avlanırken ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Yaşar Kandemir, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde avlanırken ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Yaşar Kandemir, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Şenyurt Mahallesi'ndeki bir bölgede domuz avına çıkan 4 avcı, bir süre sonra ayrı ayrı yerlere dağıldı.

Aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan avcılardan Kandemir, bağırarak arkadaşlarından yardım istedi.

Arkadaşlarının havaya ateş açması sonucu Kandemir'e saldırıyı bırakan ayı, olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıda kollarından ağır yaralanan ve ciddi kan kaybı yaşayan Kandemir'in durumunu gören arkadaşları 112 Acil Servis'i arayarak olayı haber verdi.

Tortum Devlet Hastanesi'ne getirilen ve ilk müdahalesi burada yapılan Kandemir, daha sonra ilçe hastanesinin önüne iniş yapan ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alınan Kandemir'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Düm Tek Tek Münir Özkul Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Cristiano Ali Öztürk Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erzurum'da ayının saldırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 23:53:03. #1.16#

title