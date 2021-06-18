Erzurum'da 575 deprem konutunun temeli atıldı

Bingöl Karlıova'da 2020 yılının Haziran ayında yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlara verilecek konutların temeli atıldı.

Bingöl Karlıova'da 2020 yılının Haziran ayında yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde evleri hasar gören vatandaşlara verilecek konutların temeli atıldı. Evlerin ileri yapı teknolojisine sahip olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, 575 konut ve 443 ahırın temelinin atıldığını bildirdi.

Merkezi Karlıova ilçesi olan deprem Erzurum başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Depremin Erzurum'da en çok etkilediği ilçe olan Çat'ta olayın yaşandığı ilk günden itibaren vatandaşların yaraları sarılırken hak sahiplerine teslim edilmek üzere 575 konut ve 443 ahırın ilk temeli düzenlenen törenle atıldı.

Pandemi kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, konutların geri dönüşüm özellikleriyle "doğayla dost" olarak da bilinen çelik konstrüksiyondan yapıldığını söyledi.

Konutların kış mevsimi gelmeden vatandaşa teslim edileceğini kaydeden Vali Memiş, "Bu konutlar çok kısa zamanda yapılıyor. Kış şartlarına uygun yapılan konutlar, alt yapısı ile de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Eskisinden çok daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent yapacağız. Ahırları ile birlikte çelik konstrüksiyondan yapılacak konutlarımızın daha önceden de uygulamalarını gördük. Kafalarında tereddüt olan bazı vatandaşlarımız, bizzat AFAD İl Müdürü ve Çat Belediye Başkanı ile birlikte Malatya'ya gidip yapılan konutları inceledi. Döndüklerinde konutlara hayran kaldıklarını dile getirdiler." diye konuştu.

Vali Memiş ayrıca konutların yapımı için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ve Erzurum Milletvekilleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı