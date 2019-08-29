Erzurum çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih fışkırdı

29.08.2019 11:35

Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih fışkırdı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi arazisinde bulunan hayvanların telef olmasına sebep olan çukurun kapatılması için vatandaşlar bölgede çalışma yapan Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Çukuru kapatmak için yakın bir alanı kazan iş makinesi yeraltından taş çıkardı. Müzü Müdürü Hüsnü Genç, yaptıkları ilk incelemede eserlerin Milattan Önce 600'lü yıllarda yaşayan İskit Türklerine ait olabileceğini bildirdi.

Tortum İlçesine bağlı Kireçli Mahallesinde yaşayanlar arazide bulunan çukurların kapatılması için bölgede su tahliye kanalı açan ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İş makinesinin çukuru kapatmak için toprak aldığı alandan tarihi eser oldukları belirlenen taşlar çıktı. 10 adet koçbaşı ve bir adet üzerinde yazılar bulunan taşları gören vatandaşlar durumu bölgede tarih üzerine araştırmalar yapan Ömer Faruk Kızılkaya'ya bildirdi. Köylülerin gönderdiği görüntüleri inceleyen Kızılkaya, Müze Müdürlüğü'ne bilgi vererek bölgede inceleme yapılmasını talep etti.

Kireçli Mahallesi Muhtarı Köksal Sarıaslan, bölgede iş makinelerinin çalıştığını gördüklerini aktararak, O bölgede çukur vardı. Hayvan düşüp telef olmaması için çukuru kapatmaya çalışıyorduk. Yan taraftan toprak alınırrken koç başları çıktı. Biz de gereken yerlere haber verdik, geldi ilgilendiler dedi.

Yanında iki uzmanla birlikte bölgeye gelen Müze Müdürü Hüsnü Genç, 10 adet koç başlı mezar taşı ile bir adet yazılı taş tespit ettiklerini söyledi. Koç başlı mezar taşlarının en kısa sürede müze müdürlüğü depolarına götürüleceğini belirten Genç, Bu koç başlı mezar taşlarının bir tanesinde Anadolu'nun en eski Türk izlerini barındıran ve gösteren damgalar bulundu. Bunlar daha sonra incelenerek bilim dünyasıyla paylaşılacaktır. Burada, 10 adet koç başlı mezar taşı, bir adet ise yalak denilen su taşı bulundu. Şu an itibariyle hepsi korunaklı. İlk incelemelerimize göre bunların yaklaşık M.Ö. 600'lü yıllardaki İskit Türklerine ait olduğunu düşünüyoruz. Ancak detaylı incelemelerimiz sonucunda kesinleşecektir diye konuştu.

Kaynak: DHA