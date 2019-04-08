Erzurum Çocuklar Civadan Zehirlenmiş

Kars'ın Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü'nde yaşanan zehirlenme vakalarının sebebinin civa olduğu belirlendi. 6'sı çocuk, 9 hastanın tedavi altına alındığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bugün de aynı köyden 6 çocuk daha başvuruda bulundu. Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz, tedavileri devam eden 15 hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sarıkamış İlçesine bağlı Mescitli köyünde yaklaşık 3 ay önce çocuklar buldukları kutu içerisindeki bir maddeyle oyun oynadıktan sonra rahatsızlandı. Halsizlik, yorgunluk, yüksek tansiyon, baş ağrısı ve şiddetli ateş rahatsızlığı bulunan çocuklar Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinden sonuç alınamayınca Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Geçtiğimiz hafta Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen anne Ziyafet (43) baba Selahattin Demir ile çocukları Edanur (11), Oğuzhan (13), Muhammed (15) Demir tedavi altına alındı. Çocuklardan alınan kan ve idrar örnekleri sonucu aileyi zehirleyen maddenin civa olduğu belirlendi. Doktorlar, köyde çocuklarla temas eden arkadaşlarının da hastaneye getirilmesini istedi. Mescitli Köyü'nden 6 çocuk daha hastaneye getirildi. Aynı köyden bugün de 6 çocuğun Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil'ine müracaat ettiği zehirlenmeyle ilgili Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Emine Hafize Erdeniz, Çocuk Endokrini Uzmanı Doç. Dr. Atilla Çayır açıklamada bulundu.

Çocuk enfeksiyon bölümünde tedavileri devam eden Edanur, Oğuzhan ve Muhammed kardeşlerin durumu hakkında bilgi veren Uzman Dr. Emine Hafize Erdeniz, şiddetli baş, kasık ağrısı, yüksek ateş, tansiyon problemiyle hastaneye gelen çocuklarda enfeksiyon bulgusana rastlayamadıklarını belirtti. Maruz kalınan maddenin civa olabileceği ihtimali üzerine bu konuda sorgulama yaptıklarını anlatan Erdeniz, Yapılan tetkikler sonucunda çocukların civadan zehirlendiklerini tespit ettik, ilaçlı tedavilerine başladık. Klinik açıdan bir sıkıntıları yok. Şu an hastanemizde 12 çocuk 3'de yetişkin hastamız var. Hastalarımızın sağlık durumları iyi. 3-4 gün daha hastanemizde tedavi altında tutulacaklar dedi.

Baba Selahattin Demir, rahatsızlıklarının uzun süre tespit edilemediğini Erzurum'da kendilerine civa zehirlenmesi teşhisi konulduğunu söyledi. Şiddetli ağrılarla hastaneye geldiklerini ifade eden Edanur ile Oğuzhan ise tedavileri sonrası sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA