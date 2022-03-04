Doğu'da kış geri döndü; bin 353 yerleşim yerine ulaşım yok

ERZURUM (DHA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Muş'a bağlı bin 353 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolları açmak için çalışma başlatırken, bazı ilçelerde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Erzurum'da dün öğleden sonra çıkan fırtına, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi, tipi şeklinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karları temizlemek için çalışması başlattı. İl genelinde kar yağışı nedeniyle 990 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

Ardahan'a göç eden leylekler de kardan etkilendi. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi'nde yoğun kar yağışına rağmen yuvasını terk etmeyen leylek dikkat çekti. Kar yağışı ile birlikte dışarı çıkan çocuklar ise doyasıya eğlendi. Ağrı'da da kar nedeniyle 116 köy yolu ulaşıma kapanırken, Hamur ilçesine bağlı köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar tatil edildi. Muş'ta ise 53 köy yolunun merkez ile bağlantısı kesilirken, Kars'ta yolu kapanan köy sayısı 11 oldu. Ayrıca Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.