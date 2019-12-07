: Erzurum afganistanlı çocuklar için uyum eğitimi

07.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:28

Afganistanlı çocuklar için uyum eğitimi

ÜLKELERİNDEKİ savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Erzurum'a yerleşen Afganistan ve Suriyeli çocuklara yönelik Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından uyum etkinliği düzenlendi. İl Göç İdaresi tarafından merkez Palandöken İlçesi'ndeki Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'ne getirilen öğrenciler burada kahvaltı yaptıktan sonra resim yapıp, şarkı söyleyerek güzel bir gün geçirdi.

İl Göç İdaresi tarafından sabah saatlerinde araçlarla eğitim-öğretim gördükleri okullardan toplanan 14 Suriye ve Afganistanlı öğrenci Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi'ne getirildi. Burada öğretmenler ve Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri tarafından karşılanan öğrenciler, kahvaltıdan sonra resim çizip şarkılar söyleyerek unutabamayaları bir gün geçirdiler. Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Serap Yuka, Gülen Yüzler Derneği olarak din, dil ve ırk ayrımı yapmadan Afganlı ve Suriyeli çocuklarımızı Türk çocuklarımızla birlikte sosyal uyum anlamında birlikte kaynaştırma kararı aldık. Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Müdürü Vasip Yılmaz, çocuklara kahvaltı verdi, İl Göç İdaresi de taşımacılığını üstlendi. Buradaki çocuklar resim yaptılar, getirdikleri çiçekleri öğretmenlere verdiler ve müzik etkiliğine katıldılar. Bunlar savaştan kaçmış çocuklar. Böyle etkinlikleri maalesef bulamıyorlar. Biz burada onların yörelerine ait şarkıları söylemelerini sağlıyoruz. İstklal marşımız, İzmir marşımızı ve Türk yöresine ait türküleri ezberleyip, Türk çocukları ile birlikte bir entegrasyon anlamında bir uyum sağlamalarına çalışıyoruz diye konuştu.

Afganlı ve Suriyeli öğrenciler, yaşadıkları dolu dolu bir günde kendilerine bu imkanı sağlayan Gülen Yüzler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu