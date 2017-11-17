Erzurum'a Yeni Eğitim Yuvaları
Erzurum‘un eski taş binalarından olan ve uzun yıllar Verem Hastanesi olarak kullanıldıktan sonra, Milli Savunma Bakanlığı’na devredilen ve askeri amaçlarla kullanılmaya başlanılan tarihi yapının yerine okul binası temeli atıldı.
Erzurum'un eski taş binalarından olan ve uzun yıllar Verem Hastanesi olarak kullanıldıktan sonra, Milli Savunma Bakanlığı'na devredilen ve askeri amaçlarla kullanılmaya başlanılan tarihi yapının yerine okul binası temeli atıldı.
Temel atma törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız katıldı.
Vali Azizoğlu, Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerin akabinde 7 bin 131 metrekare büyüklüğündeki alanda 24 derslikli ortaokul ile 4 derslikli anaokulu yapılacağını söyledi.
Temeli atılan kampusün oluşumuna katkıda bulunan ve Verem Hastanesi Binası'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na devrinde önemli rol oynayan önceki 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu'nun katkılarının inkar edilemeyeceğinin altını çizen Vali Azizoğlu, "Gösterdiği üstün gayretinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.
Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı. 24 derslikli ortaokul ve 4 derslikli anaokulu 2019-2020 yılı eğitim-öğretim yılına öğrencilerine kapılarını açacak. - ERZURUM