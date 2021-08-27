Erzurum'a atanan Taşova Kaymakamı Çelik onuruna veda yemeği düzenlendi

Erzurum'un Pazaryolu Kaymakamlığına atanan Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik onuruna veda yemeği verildi.

Erzurum'un Pazaryolu Kaymakamlığına atanan Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik onuruna veda yemeği verildi.

Çelik, yemek programında yaptığı konuşmada, Taşova'yı hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, "Taşova'da görev yapmış olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başta belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla birçok iş için bir araya geldik. Bu manada Belediye başkanımıza, STK temsilcilerine ve siyasi parti ilçe başkanlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizleri üzmeyip aklıselim davrandılar. İnşallah bu birliktelik bozulmadığı sürece Taşova büyümeye ve gelişmeye devam edecektir." dedi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptığı hizmetlerden dolayı Çelik'e teşekkür edip yeni görev yerinde başarılar diledi.

Öztürk, daha sonra Çelik'e plaket verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk