Erzincan Milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanından Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Nezaket Ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Erzincan Milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanından Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Nezaket Ziyareti

Erzincan Milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanından Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Nezaket Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci, Valimiz Sayın Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci, Valimiz Sayın Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile görüşen Valimiz Sayın Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Gervinho Burak Yılmaz Ergin Ataman Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan Milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanından Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Nezaket Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 04:34:52. #1.16#

title