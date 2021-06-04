Erzincan Milletvekilleri ve Ak Parti İl Başkanından Valimiz Sayın Mehmet Makas'a Nezaket Ziyareti

Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci, Valimiz Sayın Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Sayın Mehmet Cavit Şireci, Valimiz Sayın Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile görüşen Valimiz Sayın Mehmet Makas, nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre