Erzincan'ın 16 yıllık leylek sakinleri yine aynı yuvalarına yerleşti
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Erzincan'ın 16 yıllık leylek sakinleri yine aynı yuvalarına yerleşti

Erzincan'ın Mertekli köyü sakinleri, 16 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıp kuluçkaya yatan leyleklerin gönüllü koruyuculuğunu yapıyor.

Erzincan'ın 16 yıllık leylek sakinleri yine aynı yuvalarına yerleşti
17.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:57

Erzincan'ın Mertekli köyü sakinleri, 16 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıp kuluçkaya yatan leyleklerin gönüllü koruyuculuğunu yapıyor.

Gelişleriyle baharı müjdeleyen, gidişleriyle kışın habercisi olan ve ata sözlerine, deyimlere dahi konu olan leylekler, şubat ayından itibaren Avrupa'dan yola çıkıp Anadolu topraklarına varıyor.

Sürüler halinde göçen leylekler, kendileri için belirledikleri uygun noktalarda, ilkbahar ve yaz aylarında konaklayarak yavruluyor.

Mertekli köyünde 16 yıldır aynı yere yuva yapan leylekler, bu yıl da yine eski muhtar Mehmet Fırat'ın evinin önündeki elektrik direğine yuva kurdu.

Gelişleri köy ahalisini mutlu ediyor

"Baharın müjdecisi" kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden çok sevindirdi.

Mahallelinin gözü gibi baktığı yuvalarında sırayla kuluçkaya yatan leylekler, zaman zaman Karasu Nehri'nde besin bulmak için kanat çırpıyor.

Köy sakinlerinden Mehmet Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada leylekleri köy halkı olarak çok sevdiklerini ve önemsediklerini söyledi.

Leyleklerin geldiklerinde ilk olarak yuvalarını onardığını ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Ben 2004 yılında köyde muhtar olduğumda leylekler evimin önündeki elektik direğine yuva yapmışlardı. Tam 16 yıldır bu direkteki yuvalarına geliyorlar. Her sene 7 ile 9 Mart tarihlerinde buradaki yuvalarına gelir ve kasımda daha sıcak yerlere göçerler. Leylekler çok duygusal hayvanlardır. İnsanların özel hayatından daha değerli hayat yaşıyorlar. Ben her sabah kalktığımda onları izliyorum. Leyleklerin yavrularına ve eşlerine karşı olan saygısı ve sadakati çok yüksek."

"Onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz"

Köylülerden Hüseyin Fırat da eskiden bölgede çok sayıda leyleğin bulunduğunu belirterek, sayılarının azaldığını söyledi.

Leylekler köylerine gelmediğinde üzüldüklerini dile getiren Fırat, "Bir yıl maalesef leyleğimizin 4 yavrusu elektrik direğine takılarak ölmüştü ve çok üzülmüştük. Biz onları gerçekten çok seviyoruz. Maalesef leyleklerimizden sadece 1-2 tane kaldı. Bizler elimizden geldiği kadarıyla onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Fırat, 16 yıldır aynı yere yuva yapan leyleklerin köyün maskotu haline geldiğini sözlerine ekledi.

Erzincan'ın 16 yıllık leylek sakinleri yine aynı yuvalarına yerleşti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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