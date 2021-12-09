Erzincan İl Jandarma Komutanı Erol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Erzincan İl Jandarma Komutanı Erol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanı Erol, AA'nın
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Erol, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı" karesini tercih eden Erol, yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Erol, fotoğrafların çok anlam içerdiğini belirterek "Derinlere dalıp fotoğrafın geri planına gidebiliyorsunuz. Açıkçası her bir dalda çok şey anlatan fotoğraflar var. Bazen seçim yapmakta çok zorlanıyorsunuz. Öncelik bile veremiyorsunuz ve hepsini beğenebiliyorsunuz. Fakat bazen bulunduğunuz konum gereği ilgi alanlarınız bazen seçimlerinizi etkileyebiliyor. Ben de kategorilerde seçimimi yaparken biraz pozitif ayrımcılık yaptım." dedi.

Erzincan İl Jandarma Komutanı Erol, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanı Erol, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Erzincan İl Jandarma Komutanı Erol, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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