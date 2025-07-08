ERZİNCAN HAVA DURUMU: 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Erzincan'da hava durumu nasıl? Erzincan günlük ve haftalık hava durum raporu!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Erzincan'da da etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 9 Temmuz Çarşamba günü Erzincan'da hava bulutlu olacak. Peki, 9 Temmuz Erzincan'da sıcaklıklar nasıl olacak?9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Erzincan'da hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? İşte, Erzincan için güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

YARIN ERZİNCAN'DA HAVA DURUMU NASIL?

9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Erzincan'da hava parçalı bulutlu ve sıcak geçecek. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Gökyüzü zaman zaman bulutlarla kaplansa da gün boyunca güneş zaman zaman kendini gösterecek.

Sıcaklık Detayları:

En yüksek sıcaklık: 34°C

En düşük sıcaklık: 19°C

ERZİNCAN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Erzincan hava durumu