Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faruk Günay: "Süt ve süt ürünleri...
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Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faruk Günay: "Süt ve süt ürünleri...

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faruk Günay, "Süt ve süt ürünleri covit-19'dan sonra daha da yerini önemini arz etmektedir" dedi.

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faruk Günay:
22.05.2020 08:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:01

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faruk Günay, "Süt ve süt ürünleri covit-19'dan sonra daha da yerini önemini arz etmektedir" dedi.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından her yıl 21 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Süt Günü dolayısıyla, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faruk Günay açıklamada bulundu.

21 Mayıs tarihi her yıl dünya süt günü olarak kutlanıyor. Dünya Süt Günü nedeniyle Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri birliğinden yapılan açıklamada sütün önemi ifade edildi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından her yıl 21 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Süt Günü nedeniyle Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Faruk Günay açıklamada bulundu.

Günay sütün faydalarına değinerek süt içme alışkanlığının kazanılmasının önemine vurgu yaptı. Günay, konuşmasının devamında şunlara yer verdi; 21 Mayıs Dünya Süt günü olarak her yıl bu tarihlerde kutlanmaktadır. Bilindiği üzere covit-19 hastalığından ötürü bu sene çok sönük geçti. 21 Mayıs dünya Süt Günü Dün tüm insanlara tüm hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Süt bilindiği üzere çok faydalı bir üründür. Tüketilmesi muhakkak olan bir ihtiyaçtır. Süt ve süt ürünleri artık bundan sonraki bu covit-19'dan sonra daha da yerini önemini arz etmektedir. Üreten çiftler olarak şu çok zorluklar ürettiğiniz bu sütün en iyi şekilde fiyatlara satılmasını, değerlendirilmesini, insanlara faydalı olmasını istiyoruz. Buradan söyleyebileceğimiz bütün insanlara lütfen bir bardak sütü için hastalıktan korunun bir bardak süt İnsanlara çok şeyi sağlayacaktır. Bizlerde elimizden geldiği kadar Çiftçiler olarak çiftçimize yardımcı oluyoruz. Yıllık 22 bin ton ana kadar çıktık. İnşallah yılsonunda açılacak süt fabrikasıyla beraber ilimizde bir süt kenti olması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Dünya süt gününün tekrar herkese hayırlı uğurlu olmasını temenni eder herkese iyi günler dileriz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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