Son dakika haber! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Erzincan'da, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

20.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:31

Erzincan'da, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

B.T (36) daha önce aralarında husumet bulunan S.E. (35) ve U.P. (39) ile Karağaç Mahallesi 784. Sokak'ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.T, silahla 2 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Olay yerinden aracıyla ayrılan B.T. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

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Son dakika haber! Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

AA Editörü - Kemal Özdemir
Kemal Özdemir
AA Editörü
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