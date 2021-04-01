Erzincan'da üzerine kaynar süt dökülen minik Yusuf Erzurum'da tedaviye alındı

Erzincan'da üzerine kaynar süt dökülmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan 1 yaşındaki Yusuf Kadan, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Erzincan'da üzerine kaynar süt dökülmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanıklar oluşan 1 yaşındaki Yusuf Kadan, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Minik Yusuf Kadan, anneannesinin mutfaktaki tezgaha bıraktığı kaynar süt dolu cezvenin üzerine devrilmesi nedeniyle yandı.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kadan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Başı, yüzü, kulakları, göğsü, kolları ve sırtında 2. derece yanıklar oluşan Kadan'ın tedavisi sürüyor.

Anneanne Ayşe Bulut, gazetecilere yatığı açıklamada, eve gelen misafirlere kahve ikram etmek için cezvede süt ısıtıp mutfakta başka işlerle meşgul olduğunu anlattı.

Torununun başına gelen talihsiz kazaya çok üzüldüğünü ifade eden Bulut, "Benden sonra Yusuf emekleyerek mutfağa gelmiş, fırına çarpınca ocağın üzerindeki cezve üzerine düştü. Sütte kaynar olduğu için torunum yandı. Bu durum insanlara ders olsun, çocukları yalnız başına kimse bırakmasın". dedi,

Bulut, Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi'ndeki imkanların çok iyi olduğunu ve doktorlar ile personelin kendileriyle çok ilgilendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç