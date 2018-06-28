Erzincan'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Turan'ın (40) kullandığı 35 UE 327 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan geçidinde yoldan çıktı.
Kazada, Zümran Turan (41), çocukları Furkan (3), Mustafa (11) ve Medine Turan (8) ile Bekir Turan (75) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.