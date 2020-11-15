Erzincan'da, sürü halindeki şamualar görüntülendi
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Erzincan'da, sürü halindeki şamualar görüntülendi

15.11.2020 07:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 08:04

Erzincan'da, sürü halindeki şamualar görüntülendi Erzincan'da 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı'nda, şamua cinsi olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Erzincan'da, sürü halindeki şamualar görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı'nda, şamua cinsi olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan ve halk arasında çengel boynuzlu dağ keçisi olarak bilinen şamua cinsi yaban keçileri, Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi. Daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşayan şamualar, doğa fotoğrafçıları tarafından Munzur Dağı'nın zirvesinde beslenirken görüntülendi.

Şamuaları görüntüleyen fotoğrafçılar, "Genelde çok sarp, dik alanlarda ve zirvelerde yaşarlar. İnanılmaz bir hızları var. Onları çok uzakta fark edince kameraya kaydetmeye başladık. İnanılmaz güzel canlılar" ifadelerine yer verdi.

Erzincan'da, sürü halindeki şamualar görüntülendi
Erzincan'da, sürü halindeki şamualar görüntülendi
Erzincan'da, sürü halindeki şamualar görüntülendi
Erzincan'da, sürü halindeki şamualar görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR

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