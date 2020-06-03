Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patladı! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
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Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patladı! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu

Türkiye, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile mücadele ederken Erzincan'da hortlayan kırım kongo kanamalı ateşi, kentte panik havası oluşmasına sebep oldu. Erzincan'da son 1 ayda 17 kişi, KKKA şüphesiyle tedavi gördü.

03.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:42

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken Erzincan'da son 1 ay içerisinde 17 hasta kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördü.

Erzincan ve çevre illerde yaşanan kene vakaları münasebetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ 2002'DE GÖRÜLDÜ

Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, Türkiye'de ilk kez 2002-2003 yılında görülen vakalardan sonra tanındı ve kesin tanı doğrulandıktan sonra ülkemizde birçok bölgeden vakalar bildirildi. Öncelikle Tokat ve Kelkit Vadisi sahasında görülen vakalardan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hala varlığını korumakta ve her yıl birçok insanı etkilemektedir. Hastalık Türkiye'nin birçok ilinde görülmektedir. Ancak yoğunluklu olarak vakaların kümelendiği bölgeler; özellikle Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz'in Orta Anadolu'ya komşu illeri başta gelmektedir" dedi.

"VAKALARIN DEVAM EDECEĞİ KANAATİNDEYİZ"

Özellikle Kelkit Vadisi sahasında her yıl birçok vaka görüldüğünü belirten Dr. Karakeçili, "Bu vakalar gerek hastanemizde, gerekse çevre illerde takip edilmektedir. Hastalık Erzincan ili ve ilçelerinin kırsal kesimde de yaygın görülmektedir. 2011-2020 yılları arasında hastanemizde her yıl ortalama 30 ile 40 arasında olmak üzere yaklaşık 300 kesin tanı alan hasta takip edilmiş ve 7 hasta kaybedilmiştir. Son 2 yıldır bu sayı biraz azalmakla birlikte yine de 25-30 civarında olmuştur. Hastanemize Erzincan'ın ilçeleri ile birlikte çevre illerden (Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl) başvurular olmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda genellikle Nisan ayında, hatta bazı yıllar Mart ayından itibaren hasta görmeye başlardık. İlk vakalardan sonra hava şartlarına bağlı olarak özellikle Temmuz sonuna kadar vakaların devam edeceği kanaatindeyiz" şeklinde konuştu.

"KOVİD-19 NEDENİYLE GERİ PLANDA KALDI"

Karakeçili şu şekilde devam etti: "Kovid-19 nedeniyle biraz ikinci planda gibi kalsa da Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda diğer hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik her yıl olduğu gibi konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Özellikle bizim gibi endemik bölgelerde çalışanlar açısından her an vaka gelebileceği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı yeni bir hastalık değildir. Bazı vakalarda ölümle sonuçlanabilen bir kırsal bölge hastalığıdır. Virüsü taşıyan kenelerin bulunduğu alanları iyi bilmekteyiz. Şehir merkezlerinde, kentsel park ve bahçelerde kene tutunması sonucu çok sayıda kene ısırık vakaları endişeli bir şekilde bizlere başvurmaktadır. Ancak şuana kadar bunlardan hiçbirinde hastalık gelişmedi. Bu nedenle bu alanlardaki keneler hastalık taşımadığı için ısırsa dahi herhangi bir virüs bulaştırması söz konusu değildir. Hastalığın görüldüğü bölgeler bellidir. Hastanemizde tanı koyduğumuz hastaların hepsi ya bu kırsal bölgelerde ikamet edenler ya da herhangi nedenle buraları ziyaret eden/bir süre kalan kişilerdir. Bu açıdan hastalığın sık görüldüğü bu endemik bölgelerde yaşayan insanların dikkat etmesi gerekmektedir."

Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patladı! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İHA

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