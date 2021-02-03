Off-Road tutkunları yaban hayvanlarını unutmadı
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Off-Road tutkunları yaban hayvanlarını unutmadı

03.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:29

Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (EROFF) üyeleri, karlı arazilerde yaptıkları maceralı gezintilerinin yanı sıra soğuk havadan etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını da ihmal etmiyor.

Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü (EROFF) üyeleri, karlı arazilerde yaptıkları maceralı gezintilerinin yanı sıra soğuk havadan etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını da ihmal etmiyor.

Kentte faaliyet yürüten kulüp, adrenalin dolu etkinliklerinin yanında çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkati çekiyor.

Haftanın belirli günlerinde arazi araçlarıyla doğaya çıkan ve aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Off-Road tutkunları, kış mevsiminin çetin geçtiği kentteki yaban hayvanları için kırsala saman, ekmek ve yem bırakıyor.

Kulüp Başkanı Sinan Deniz, yaban hayatı için dağlara çıktıklarını belirtti.

Doğaya saman, ekmek ve yem bıraktıklarını aktaran Deniz, "Yaban hayatını zorlu kış şartlarında biraz da olsun rahatlatmak için bu çalışmayı yaptık. Önceki haftalarda da gelmiştik, yem bıraktığımız yerlere baktık hiçbiri kalmamış. Bırakabildiğimiz kadarıyla yem bırakmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Off-Road tutkunları yaban hayvanlarını unutmadı
Off-Road tutkunları yaban hayvanlarını unutmadı
Off-Road tutkunları yaban hayvanlarını unutmadı
Off-Road tutkunları yaban hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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