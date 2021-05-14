Erzincan'da, muhtar traktörün altında kalarak can verdi
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Erzincan'da, muhtar traktörün altında kalarak can verdi

Erzincan'da, muhtar traktörün altında kalarak can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde uçuruma devrilen traktörün altında kalan Şahaloğlu köyü muhtarı Ergün Gündüz (52) hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde uçuruma devrilen traktörün altında kalan Şahaloğlu köyü muhtarı Ergün Gündüz (52) hayatını kaybetti.

Bir süre kendisinden haber alınamayan Ergün Gündüz'ün yakınları jandarmayı arayarak bilgi verdi. Gündüz'ü aramaya çıkan jandarma ekipleri Ürkütlü mevkiinde uçuruma devrilen traktörü fark edince AFAD ekipleri ile birlikte Ergün Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı. Jandarma ve AFAD ekipleri Gündüz'ün cenazesini çıkardı. Cenaze Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da, muhtar traktörün altında kalarak can verdi
Erzincan'da, muhtar traktörün altında kalarak can verdi
Erzincan'da, muhtar traktörün altında kalarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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