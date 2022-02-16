Erzincan'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Haberler
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Erzincan'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Erzincan'daki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

ERZİNCAN (AA) - Temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Erzincan'daki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda tedarikçileri ve marketlerde düzenlemeye ilişkin fiyatları inceledi.

Gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve etiketin değişim tarihi ile ilgili konularda denetim yaptı.

Kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlerini sürdüren ekipler, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan, Ticaret, Güncel, Haberler

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