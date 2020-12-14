Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi
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Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi

14.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:18
Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası kesildi

Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası verildi.

Erzincan'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek yerlerinden Ordu, Halitpaşa, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu Kovid-19 denetimi yaptı

Denetimlerde, 1 kişiye maske takmamak ve sosyal mesafeye dikkat etmemekten, 1 kişiye karantina kuralını ihlalden, 13 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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