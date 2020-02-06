Erzincan'da kar ve tipiden 92 köy yolu kapandı

06.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:17

Erzincan'da, yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 92 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını gece gündüz, hava şartlarına bağlı olarak sürdürüyor.



Erzincan'ın yüksek kesimlerinde 3 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, köylere ulaşımı etkiledi. Refahiye, Tercan, Çayırlı, Üzümlü, İliç ve Kemaliye ilçelerinde toplamda 92 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılabilmesi için 12 greyder, 4 dozer, 6 bıçaklı kamyon ve 15 kepçe ile 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.



Yoğun kar yağışı altındaki merkeze bağlı Bahçeliköy ve Ballı köylerinde karla mücadele ekiplerinin çalışması havadan drone ile görüntülendi. Yılın ilk karının yağdığı, yaklaşık 1800 metre yükseklikteki köyde kapanan yollar, greyder ile açıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA