Son dakika haberi... Hafif ticari araç tıra çarptı: 7 yaralı
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Son dakika haberi... Hafif ticari araç tıra çarptı: 7 yaralı

Son dakika haberleri: Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

20.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:44

Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Avcılar köyü yakınında Nuh Bingöl'ün kullandığı 49 AAD 347 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Fatih Gürel yönetimindeki 45 AEL 539 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki İnci (36), Rıdvan (12), Nur Delal (2), Ayşetül Hümeyra (8), Zeynep Beritan (7) ve Hiranur Bingöl (1) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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Son dakika haberi... Hafif ticari araç tıra çarptı: 7 yaralı

Kaynak: AA

AA Editörü - Yakup Bakar
Yakup Bakar
AA Editörü
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