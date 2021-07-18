Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bayram tatili için İstanbul'dan Kars'a giden Kazım Kaya'nın (47) kullandığı 16 AFZ 726 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolu Teknecik köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Çiğdem (41), Zekeriya (19), Zehra (13) ve Yakup Kaya (10) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 15:27:31. #1.16#

title