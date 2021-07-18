Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Bayram tatili için İstanbul'dan Kars'a giden Kazım Kaya'nın (47) kullandığı 16 AFZ 726 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan kara yolu Teknecik köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Çiğdem (41), Zekeriya (19), Zehra (13) ve Yakup Kaya (10) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir