Erzincan'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
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Erzincan'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Yakup Bakar - Haberler | Güncel
Erzincan'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Erzincan'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Erzincan'da, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Süleyman Kayhan idaresindeki 24 EF 913 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile 74 yaşındaki babası Cemalettin Kayhan yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Bakar

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