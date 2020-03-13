Erzincan'da "Deprem Bilinci" paneli düzenlendi
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Erzincan'da "Deprem Bilinci" paneli düzenlendi

Erzincan Kent Konseyi ve Birlik Vakfı Erzincan Şubesinin organizasyonuyla "Deprem Bilinci" paneli düzenlendi.

13.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:27
Erzincan'da

Erzincan Kent Konseyi ve Birlik Vakfı Erzincan Şubesinin organizasyonuyla "Deprem Bilinci" paneli düzenlendi.


Belediye Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen "Deprem Bilinci" panelinde deprem gerçeğine dikkat çekildi. Erzincan Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal ve Birlik Vakfı Erzincan Şube Başkanı Levent Ciminli'nin açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.


Levent Baydaş moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Jeolog Prof. Dr. Orhan Tatar, 1939'dan 1992'ye Erzincan ve depremler; Risk yönetimi ve zarar azaltma çalışmalarının neresindeyiz? Prof. Dr. Erdal Akpınar, depremler ve nüfus hareketleri, Dr. İsmet Ulusu deprem riskine karşı Erzincan'ın yapı stoğunun durumu ve AFAD Erzincan İl Müdürü Kadir Çelik afet yönetimi konularında bilgi aktarımında bulundular.


"Deprem master planlarımızı hazırlamamız gerekiyor'


Ülke genelinde depreme karşı binaların olması gerektiği gibi inşa edilmediğini söyleyen Jeolog Prof. Dr. Orhan Tatar, "Bugün Türkiye'de 81 ilimizin 61 tanesinin il sınırları içinden ama 18 tanesinin doğrudan doğruya kent merkezinin içinden bu aktif faylar, diri faylar geçiyor. Bunların en önemlilerine baktığımızda, Erzincan, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Bolu, Bursa, İzmir, Balıkesir ve Manisa gibi illerimiz bunlardan birkaç tanesi. Bizim bu kentlerimizde çok hızlı bir şekilde deprem master planlarımızı hazırlamamız gerekiyor. Bu kentlerimizi öncelikli olarak depreme hazırlamamız gerekiyor. Üzerinden, içinden aktif fayın geçtiği bu tür kentlerde çok daha ileri düzeyde bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu fayların geçtiği binaların envanterini çıkarmak gerekiyor. Bir sonraki depremin nerede olacağını bilemiyoruz. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bundan çok daha büyük depremler de meydana gelebilir. O yüzden kentlerimizi bu tür doğa olaylarına karşı hazırlamamız gerekiyor. Önemli olan bu tür doğa olaylarının afete dönüşmemesidir. Buna toplumun, kentlerimizin hazır olması gerekiyor" dedi.


Panele çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Manşet

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