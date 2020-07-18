Erzincan'da Canlı Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan'da Canlı Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Erzincan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarını ziyaret etti.

Erzincan'da Canlı Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor
18.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:13

Erzincan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Erzincan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarını ziyaret etti.

İbrahim Karakuş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Erzincan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın mevcut durumunun üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayamadığını, bu nedenle Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak çalışmaları bizzat kendilerinin yapacaklarını söyledi.

İbrahim Karakuş konu ile alakalı açıklamasında; "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile Küçükbaş hayvan üreticilerimizin kurbanlıklarını sağlıklı koşullarda satabilmeleri açısından Erzincan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarına ziyarette bulunduk. Lakin gördüğümüz durum üreticilerimiz açısından oldukça vahimdi. Suyu, elektriği ve dinlenme alanı olmayan, satış alanının etrafı üstü açık şekilde ve oldukça küçük olduğunu gözlemledik. Bu şartlar altında ve sıcak havalarda kurbanlık satışı neredeyse imkansızdı. Bu zor durumu göz önüne aldık ve Erzincan Özel Et Entegre Tesisi sahibi Şükrü Kaya beyefendiyi ziyaret ederek, kapalı tesis padoklarını üreticilerimize tahsisini gerçekleştirdik. Tadilat ve düzenleme işleri birliğimiz tarafından başladı. Üzülerek söylüyorum ki, Erzincan ekonomisine çok önemli katkısı olan küçükbaş hayvancılık sektörümüz maalesef önemsenmemiş ve burada da gerekli özen gösterilmemiştir. Bu konuda bizim çalışmalarımız devam edecek ve üreticilerimizin mağduriyetleri giderilmesi adına gerekli çalışmalarımızı yapacağız" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı Politika
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu Politika
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi Güncel
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Ayakkabı tabanında cezaevine sokulmaya çalışanlar yakalandı
Ayakkabı tabanında cezaevine sokulmaya çalışanlar yakalandı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Huysuz Virjin Selçuk Yöntem
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Asker Ayasofya Azerbaycan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erzincan'da Canlı Hayvan Pazarı bayrama hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 11:42:01. #1.15#
title