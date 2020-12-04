Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk Aydın asaleten atandı
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Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk Aydın asaleten atandı

04.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:02
Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Selçuk Aydın asaleten atandı

Bir süredir vekaleten Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Selçuk Aydın asaleten atandı.

Bir süredir vekaleten Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Selçuk Aydın asaleten atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığında çok sayıda atama gerçekleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre atama kararları arasında bir süredir vekaleten Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürüten Selçuk Aydın'ın asaleten atanma kararı da yer aldı.

Selçuk Aydın kimdir?

1973 yılında Erzincan'da doğdu ilk ve orta öğrenimi Erzincan'da tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden birincilikle mezun oldu. 1996 yılında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Trafolar montajı şantiye şefliği görevine başladı. Sivas Yıldızeli Yavi Beldesi iplik fabrikası işletme mühendisliği E.Ü.A.Ş Tercan hidro elektrik santrali Baş Mühendisliği Artvin Muratlı Hes servise alma ve işletme sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2009 yılında özelleştirmeden dolayı Erzincan Çevre Orman İl Müdürlüğüne nakil oldu. 2010 yılında Mülga Çevre Orman İl Müdür yardımcısı olarak atandı, 2011 yılında iki bakanlığın birleşmesinden dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne araştırmacı olarak atandı. 2012 yılında Çed ve Çevre Şube Müdürlüğü görevine atandı. Müdür Yardımcılığı görevine atanarak aynı zamanda Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı ve Kurum Kalite Yönetim Temsilcisi görevi yürütmekte olup; 16.08.2019 tarihi itibari ile İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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