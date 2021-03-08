Erzincan Barosundan şehit annelerine ziyaret
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Erzincan Barosundan şehit annelerine ziyaret

08.03.2021 20:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:36
Erzincan Barosundan şehit annelerine ziyaret

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, kadın avukatlarla birlikte şehit annelerini ziyaret etti.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, kadın avukatlarla birlikte şehit annelerini ziyaret etti.

25 Ağustos 2016 tarihinde Artvin'de terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Fatih Çaybaşı'nın annesi Zöhre Çaybaşı ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan piyade sözleşmeli er Adem Akpınar'ın annesi Kezban Akpınar'ı ziyaret eden Aktürk ve avukatlar Meryem Koçyiğit, Gizem Fatma Bakan, Hümanur Tercan, Sümeyye Beyza Çiçek, Melike Kevser Bağdaş ve Esma Akdağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN

Erzincan Barosundan şehit annelerine ziyaret
Erzincan Barosundan şehit annelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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