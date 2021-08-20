Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan, Bursa'ya atandı
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan, Bursa'ya atandı

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan, Bursa'ya atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan Bursa'ya atanırken yerine vekaleten Cem Halil Mercimek getirildi.

Doğan, Vali Mehmet Makas'a veda ziyaretinde bulundu.

Birlikte görev yaptığı süre içerisindeki çalışmalarından dolayı Muammer Doğan'a teşekkür eden Vali Makas, yeni görevinde başarılar diledi.

Gerçekleşen ziyarette Muammer Doğan'a Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Cem Halil Mercimek'te eşlik etti. - ERZİNCAN

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Doğan, Bursa'ya atandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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