Siirt-Şırnak kara yolunda karda mahsur kalan sporcu kafilesi kurtarıldı - Haberler
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Siirt-Şırnak kara yolunda karda mahsur kalan sporcu kafilesi kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Eruh-Şırnak kara yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

ERUH, SİİRT (AA) - Eruh- Şırnak kara yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Bu nedenle Siirt-Şırnak kara yolunun Eruh-Şırnak bölümü ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasının ardından yol ulaşıma yeniden açılacak.

Sporcu kafilesi kurtarıldı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Sporcu kafilesinin bulunduğu minibüs, Eruh ilçesi Birini Tepesi mevkisinde karda mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, devrilmek üzere olan minibüsü kurtardı.

Kafile, güvenli şekilde Eruh ilçe merkezine ulaştırıldı.

Siirt-Şırnak kara yolunda karda mahsur kalan sporcu kafilesi kurtarıldı

Siirt-Şırnak kara yolunda karda mahsur kalan sporcu kafilesi kurtarıldı

Siirt-Şırnak kara yolunda karda mahsur kalan sporcu kafilesi kurtarıldı

AA - Son Dakika Haberleri

Şırnak, Siirt, Eruh, kar, Güncel, Haber

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