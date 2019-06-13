ERÜ'ye Dünyanın her yerinden hasta gelecek

Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi'ne, Avrupa ve dünya standartlarında tedavi merkezlerine verilen JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) belgesi sayesinde Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinden hastalar gelecek.

JACIE belgesi alan Türkiye'deki ilk ve tek çocuk nakil merkezi olma özelliğini elinde bulunduran Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi, JACIE belgesi sayesinde merkezde gerçekleştirilen tüm tedavi hizmetleri uluslararası standartlar kapsamında olduğu belgelendi.

Direktör Prof. Dr. Musa Karakükcü önderliğindeki ekip tarafından iki yıllık bir süre içinde yoğun çalışmanın karşılığı olan bu başarı sayesinde hem Erciyes Üniversitesinin, hemde Kayseri sağlık alanında Avrupa ve dünyada söz sahibi şehirler arasına girmiş oldu.

Prof. Dr. Musa Karakükcü, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Hücre Tedavisi Derneği (IBMTR) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Transprantasyonu Derneği (EBMT) tarafından onaylı JACIE akreditasyonu sayesinde Merkezimizde Avrupa başta olmak üzere, Dünyanın dört bir tarafından hasta kabulü daha da artacaktır. İlgili ülkelerin Sağlık Otoriteleri ve Sigorta Kurumları ile yapılacak anlaşmalar kapsamında gönderilen hastaların tedavileri üniversitemizde gerçekleştirilecektir. Türkiye'de tek olması Erciyes Üniversitesinin, yurtiçi ve yurtdışında ki bilinirliği ve tanınırlığı açısından, ülkemize yurtdışı kaynaklı çalışmaların gelmesi açısından ayrıca önem arz etmektedir." dedi.

JACIE belgesi hakkında bilgi veren Karakükcü,"Uluslararası Hücresel Tedavi Birliği (ISCT) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği (EBMT)'nin ortak akreditasyon organı olan JACIE, merkezlerin standartlara uyumunu sağlayarak başlayan ve yurtdışı otoriteler tarafından yapılan denetimler sonucunda onaylanan bir süreçtir. Standartlara uygunluk konularında uzman dış denetçiler tarafından değerlendirilir. Akreditasyon o merkezin Avrupa ve Amerika da bulunan merkezlerle eş değer standartlarda tedavi ve hizmet sunduğunu belgeler. JACİE akreditasyonu uzun ve zorlu bir süreç oldu. Ancak hemşiresinden doktoruna, sekreterinden koordinatörüne tüm ekip inandı, çalıştı ve başardı. Bu başarıda emeği geçen Ekrem ÜNAL, Ebru YILMAZ, Alper Özcan ve Türkan Patıroğlu başta olmak üzere uzmanlarımız Veysel Gök ve Firdevs Aydın, koordinatörlerimiz Leyla Ataseven ve Selma Akyol ile Ecz Necdet Arda Erdoğmuş, Sorumlu hemşirelerimiz Şerife Özaslan, Gülbahar Cilavdaroğlu, Nalan Türkmenoğlu, Eminegül Kuzucu, Demet Bilgin ve tüm ekibe teşekkür ederim.

Bu zorlu süreçte bize destek veren ve cesaretlendiren Adana Başkent Üniversitesinden, İlknur Kozanoğlu, Can Boğa hocalarımız ve JACIE kalite yöneticisi Songül Tepebaşı'na, Erciyes Erişkin Hematolojiden Leylagül Kaynar, Mustafa Çetin, Bülent Eser, Ali Ünal hocalarımız ve Fatma Hemşire olmak üzere tüm hematoloji ve aferez ekibine, bizleri destekleyen başta Rektörümüz Mustafa Çalış, başhekimimiz Ahmet Güney olmak üzere tüm hastane yönetimimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA