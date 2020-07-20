ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni Ziyaret Etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni Ziyaret Etti
20.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:54

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Rektör Çalış, ziyarette yaptığı açıklamada "Üniversitemiz ile Müze arasında bundan sonra her bakımdan yeni işbirliği imkanları sağlamak için önemli adımlar atacağız" dedi.

Romalılar döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kalesi içeresindeki Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Hasan Elmaağaç ve müze araştırmacısı Hamdi Oktay'dan müze hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretinde Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe'den çıkarılan çivi yazılı tabletler olmak üzere birçok tarihi eseri yakından inceleyen Rektör Çalış, "Çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri, 6 bin yıllık tarihi ile kadim ve köklü bir kültür şehri" dedi.

Rektör Çalış, şunları kaydetti: "Anadolu'daki ilk yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın ilk organize ticaret merkezi olmasıyla öne çıkan Kültepe Kaniş ören yerinin yine Kayseri sınırları içinde olması, bu şehrin dünya arkeoloji tarihinde taşıdığı önemi açıkça ortaya koyuyor. Bu zengin mirası koruyup sonraki kuşaklara aktaracak kurumların başında ise Kayseri Arkeoloji Müzesi geliyor. Kısa süre önce tarihi Kayseri Kalesinin içindeki modern mekanında ziyarete açılan bu müzeyi, bugün Erciyes Üniversitesinin akademik ve idari personelinden oluşan kalabalık bir heyetle ziyaret ediyoruz. Türkiye'nin 11 Araştırma Üniversitesinden biri olarak, içinde yaşadığımız şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı akademik ve bilimsel çalışmalarımız ile aynı önem ve değerde görüyoruz. Bu anlayışla Üniversitemiz ile Müze arasında bundan sonra her bakımdan yeni işbirliği imkanları sağlamak için önemli adımlar atacağız. Öğretim üyesi ve öğrencilerimizin bu zenginlikleri tanıyıp tanıtması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz."

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni ziyaretine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özen Tok, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Rektör Danışmanı ve Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekiner de eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia! Spor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül Medya
33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde Haberler.com'a ödül
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı Magazin
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi Dünya
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 399 liradan işlem görüyor
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Son Dakika: Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına başladı
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan, 3 ülke ile donanma pazarlığına oturdu
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Yediemin otoparklarında milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Bülent Turan Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Tuvana Türkay İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Jandarma Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Arkeoloji Müzesi'ni Ziyaret Etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 11:57:49. #1.15#
title