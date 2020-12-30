ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın Yeni Yıl Mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın Yeni Yıl Mesajı

30.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:01
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın Yeni Yıl Mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında yeni yılı kutlayan Rektör Çalış, şu görüşlere yer verdi:

"Ülkemizin saygın araştırma üniversitelerinden birisi olarak başarı dolu bir yılı daha geride bırakmaktayız. Geride bıraktığımız 2020 yılı, birçok alanda ilklere ve başarılara imza attığımız bir yıl olmuş, 2021 ise araştırma kimliğimize daha da değer katacak ve başarı ile dolu yeni akademik çalışmalara adım atacağımız bir yıl olacaktır.

2020 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için başta Ar-Ge çalışmaları olmak üzere akademik ve bilimsel alandaki çalışmalarımıza aralıksız devam ettik. Dünyada birçok sıralamada ise başarılı bir şekilde hem ülkemizi, hem de şehrimizi temsil ederek birbirinden önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşadık.

Kurulduğu günden bu yana ilklere imza atmış ve 43 yıllık mazisi olan Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizler ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sunmak amacıyla, aralıksız çalışmalarımıza yeni yılda da var gücümüz ile devam edeceğiz.

Bu yıl tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle, öğrencilerimizden ayrı kalmanın burukluğunu yaşamakta olduğumuzu da belirtmek isterim.

Yeni yılda yeni umutlar ile hep birlikte, gerekli kurallara uyarak bu pandemi sürecinden bir an evvel kurtulacağımızı ümit etmekte ve öğrencilerimiz ile yine eski günlerimize dönmek en büyük dileğimizdir.

Bu vesileyle başta öğrencilerimiz olmak üzere, akademik ve idari personelimizin, hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin yeni yılını kutlar, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Hande Erçel Gülben Ergen Eser Yenenler
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın Yeni Yıl Mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:31:07. #1.14#
title