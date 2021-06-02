Son dakika haberi! ERÜ'lü profesörün literatüre kazandırdığı teknik, prostat ameliyatlarında hekimlerin işini kolaylaştıracak

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Son dakika haberler... Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, geliştirdiği ve tıp literatürüne giren teknikle, iyi huylu prostat büyümesi cerrahisinde kullanılan HoLEP yöntemini daha kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir hale getirdi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, geliştirdiği ve tıp literatürüne giren teknikle, iyi huylu prostat büyümesi cerrahisinde kullanılan HoLEP yöntemini daha kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir hale getirdi.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostatın erkeklerde bulunan idrar kesesi ile idrar kanalı arasına yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir organ olduğunu söyledi.

Prostatın üreme fonksiyonlarına katkıda bulunduğunu ancak 40 yaşından sonra bu organın çeşitli nedenlerden dolayı büyümeye başladığını anlatan Demirtaş, bu büyümenin nedeninin tam olarak bilinmediğini belirtti.

Klinik olarak 50 yaşından sonra hastaların bu büyümeden dolayı sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma, en çok da gece idrara çıkma gibi rahatsızlıklar yaşadığını aktaran Demirtaş, "Uygun zamanda uygun tedavi uygulanmadığında prostat büyümesi böbrek yetmezliğine, diyalize kadar hastayı götürebiliyor. Hastaların deneyimli bir hekimden bilgi almaları, uygun tedaviyi zamanında almaları önemli." diye konuştu.

Prostatın zaman içinde ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Demirtaş, tedaviler yetersiz kalınca cerrahi yöntemlerin uygulandığını kaydetti.

Demirtaş, standart yöntemlerin açık ve kapalı ameliyat şeklinde olduğunu dile getirerek, "Kapalı ameliyatları daha çok elektrik yardımıyla yapıyorduk, lazer tedavisi çok fazla kullanılmıyordu. Günümüzde HoLEP denilen ve holmium lazerle yapılan kapalı prostat cerrahisi, büyük prostatlarla da uygulanabilmesinin avantajıyla açık cerrahiyi biraz daha azaltarak tüm işlemi endoskopik yapılabilir hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

HoLEP yöntemi kolay öğrenilebilir seviyeye indirildi

Demirtaş, yüksek teknoloji istemesi, öğrenme eğrisinin uzun ve karmaşık olmasından dolayı HoLEP'e hekimlerin mesafeli olduğunu, bu nedenle kendisinin "Demirtaş-Erciyes Enükleasyon Prostatektomi"ni tekniğini geliştirdiğini dile getirdi.

Demirtaş, bu tekniği, 1-4 Nisan 2021'de çevirim içi düzenlenen Ulusal Endoüroloji Kongresi'nde sunup kamuoyuna ve ürologlara anlattığını, tekniğin tıp literatürüne girdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan yüksek teknoloji gerektiren ameliyat, özellikle Anadolu şehirlerinde başlangıç seviyesindeki hekimlerimiz için zorluk teşkil eden bir teknik. Bu tekniği hekim arkadaşlarımız için uygulanabilir, basit ve sistematik bir şekilde sıraladığımız aşamalarla kolaylaştırdık. Bizim tariflediğimiz teknik aslında bir HoLEP tekniği ancak günümüzde HoLEP tekniği holmium lazerle yapılan bir teknik. O yüzden her yerde bulunmuyor. Bizim tariflediğimiz teknikle, herhangi bir enerji kaynağıyla, iyi huylu prostat ameliyatlarında enükleasyon yöntemlerinin uygulanabileceğini gösterdik."

Demirtaş, bu yöntemi basamaklandırarak adım adım daha kolay öğrenilebilir hale getirdiklerini, öğrenmek isteyen hekimlere de Erciyes Üniversitesinin kapılarının açık olduğunu vurguladı.

HoLEP ile yapılan ameliyatın büyük prostatlara uygulanması, kapalı olması, hastanede yatışın kısa olması gibi avantajları olduğuna dikkati çeken Demirtaş, "Prostatın tamamı alındığı için ömür boyu tekrar riski çok çok düşük. Bunun yanında dezavantajı idrar kaçırma gibi bir durumla karşılaşılabiliyor. Genellikle idrar kaçırma bir yıl içinde düzeliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil