ERÜ Eğitim Fakültesinden 460 öğrenci mezun oldu
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ERÜ Eğitim Fakültesinden 460 öğrenci mezun oldu

ERÜ Eğitim Fakültesinden 460 öğrenci mezun oldu
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesinden mezun olan 460 öğrenci için tören düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesinden mezun olan 460 öğrenci için tören düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Marianne Molu Amfi'de düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilerin, bugün alanlarında uzman gerekli bilgi ve donanıma sahip bireyler olarak 43 yıllık mazisi ile köklü geleneklere sahip ERÜ'nün saygın bir fakültesinden mezun olacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin, bugünden sonra kutsal bir görev olan öğretmenlik mesleğini icra edecek, öğrenme ve öğretmeyi ilke edinen bireyler olarak genç nesilleri yetiştireceklerine dikkati çeken Çalış, "Meslek hayatınız boyunca milli ve manevi değerlere bağlı, yenilikçi ve araştırmacı eğitimciler olarak gelecek nesiller sizlere emanettir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir' sözünü hiçbir zaman unutmayın. Sizin yetiştireceğiniz genç nesil, ülkemizin gelecekteki temel taşlarını oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt ise mezun öğrencileri tebrik etti.

Dönem birincisi Büşra Gökbudak'ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, 460 öğrenciye diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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