ERÜ'de Toplu Sözleşme İmzalandı
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ERÜ'de Toplu Sözleşme İmzalandı

ERÜ'de Toplu Sözleşme İmzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Taraflar 3 yıllık anlaşma imzaladı.

ERÜ'de görev yapan sağlık işçilerini kapsayan toplu sözleşme için düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Genel Sekreter Murat Yenisu, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreteri Zekeriya Sancı ile sendika yetkilileri katıldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış konuşmasında imzalanan sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Rektör Çalış, şunları kaydetti; "Özellikle sağlık işçilerimizin ne kadar özveri ile çalıştığını hepimiz biliyoruz. Pandemi döneminde de gösterdikleri gayret gözler önündedir. Sağlık işçilerimizin çalışmasında sendikamız ile yaptığımız görüşmelerde işçilerimizin motivasyonunu artırmak için neler yaparız bunların üzerinde durduk. Sağlık işçilerimizin haklarını iyileştirme bağlamında bazı kararlar aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlık işçilerimiz için inşallah mutlu bir sonuç olmuştur."

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy ise yaptığı konuşmada, sözleşmeye verdiği katkılardan dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve üniversite yönetimine teşekkür etti. Başkan Toy, "Canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın daha iyi hakları hak ettiğini hep birlikte müzakere ederek, bu hakları daya iyiyi götürmek için gayret eden Rektörümüze ve üniversite yetkililerine teşekkür ediyoruz. Yapılan ek protokolün çalışanlarımıza can suyu olacağını düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy ve yetkililer arasında 3 yıllığına düzenlenen toplu iş sözleşmesine imza atıldı. - KAYSERİ

ERÜ'de Toplu Sözleşme İmzalandı
ERÜ'de Toplu Sözleşme İmzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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