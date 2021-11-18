Ertuğrul Özkök kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ertuğrul Özkök'un hayatı ve biyografisi! Kitapları neler?

Ertuğrul Özkök, yaklaşık 20 yıl boyunca Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türk gazeteci ve akademisyendir. Ertuğrul Özkök hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Ertuğrul Özkök kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ertuğrul Özkök'ün hayatı ve biyografisi! Kitapları neler?

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

Ertuğrul Özkök (d. 8 Nisan 1947, İzmir), yaklaşık 20 yıl boyunca Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türk gazeteci ve akademisyendir. Hâlen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı olan Özkök, Hürriyet'teki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştır.

Ertuğrul Özkök doğum tarihi : 8 Nisan 1947

Ertuğrul Özkök kaç yaşında : 74 yaşında

Ertuğrul Özkök nereli : İzmir

Ertuğrul Özkök mesleği ne : Gazeteci, Akademisyen, Yazar

Ertuğrul Özkök'ün babası Şükrü Özkök Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde doğdu. Gazi İlkmektebi, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda okuyan Özkök, bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı. Ardından Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaptı.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar Öğretim Üyesi görevini üstlendikten sonra, Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptıktan sonra bu görevi 29 Aralık 2009 tarihinde bırakmıştır. Emin Çölaşan, Ertuğrul Özkök hakkında son kitabında, (Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi) birlikte yaşadıkları bazı anıları anlatmıştır. Özkök, ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Öğrencilik yıllarında sosyalist görüşlere sahip olduğunu ifade eden Özkök, Turgut Özal'dan etkilenmesiyle birlikte liberalizme yöneldi.

ESERLERİ

Sanat, İletişim ve İktidar (1977)

İletişim Kuramları Açısından, Kitlelerin Çözülüşü (1985)

Elveda Başkaldırı (1987)

Stalin Baroku (1989)

Artakalan Zamanda (1997)

Tuhaf (2010)

Yedi Büyük Günah (2012)

kırk7 (2013)

Bir Beyaz Türk'ün Hafıza Defteri (2014)

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet