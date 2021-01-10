Ertuğrul Özkök kimdir? Ertuğrul Özkök nereli? Ertuğrul Özkök kaç yaşında?

Ertuğrul Özkök sivri açıklamaları dikkat çeken köşe yazıları ile Türkiye haberciliğin ciddi bir yeri olan Ertuğrul Özkök kimdir? Ertuğrul Özkök nereli? Ertuğrul Özkök kaç yaşında?

Türkiye gazeteciliğinde ve haberciliğinde hep en sivri açıklamaları yapan ve hep en çok takip edilen isimler arasında yer alan Ertuğrul Özkök kimdir? Ertuğrul Özkök nereli? Ertuğrul Özkök kaç yaşında?

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

8 Nisan 1947 İzmir'de doğan Özkök, yaklaşık 20 yıl boyunca Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türk gazeteci ve akademisyendir. Hâlen Doğan Yayın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı olan Özkök, Hürriyet'teki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmıştır.

Özkök'ün babası Bulgaristan'ın Kırcali vilayetinde doğdu. İzmir'e mübadele sonrası ailece göç etmiştirler. Gazi İlkmektebi, İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda okuyan Özkök, bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştı. Ardından Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaptı.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar Öğretim Üyesi görevini üstlendikten sonra, Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptıktan sonra bu görevi 29 Aralık 2009 tarihinde bırakmıştır. Emin Çölaşan, Ertuğrul Özkök hakkında son kitabında, (Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi) birlikte yaşadıkları bazı anıları anlatmıştır. Özkök, ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Öğrencilik yıllarında sosyalist görüşlere sahip olduğunu ifade eden Özkök, Turgut Özal'dan etkilenmesiyle birlikte liberalizme yöneldi.

ERTUĞRUL ÖZKÖK ESERLERİ NELERDİR?