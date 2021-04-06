Ertuğrul Kumcuoğlu kimdir? MHP Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında alınan karar nedir?

MHP Aydın eski milletvekili olan Ertuğrul Kumcuoğlu son günlerde hakkında alınan kararla gündeme geldi. Hakkında alınan karardan sonra Kumcuoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Ertuğrul Kumcuoğlu kimdir? MHP Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında alınan karar nedir? Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MHP Aydın eski milletvekili olan Ertuğrul Kumcuoğlu son günlerde hakkında alınan kararla gündeme geldi. Hakkında alınan karardan sonra Kumcuoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Ertuğrul Kumcuoğlu kimdir? MHP Aydın eski milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında alınan karar nedir? Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERTUĞRUL KUMCUOĞLU KİMDİR?

Ertuğrul Kumcuoğlu, 1938'de Aydın Sultanhisar'da doğdu. Babasının adı Yusuf, annesinin adı Necibe'dir.

Maliyeci, Diplomat ve Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını ABD'de State Üniversity of New York'ta tamamladı.

Maliye Müfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Maliye Müsteşarlığı ve Maliye ve Gümrük Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lefkoşa Büyükelçisi ve Başbakan Başdanışmanı olarak görev yaptı.

BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye ve Ekonomi Müşaviri, TÜMOSAN, TPAO, PETKİM'de Yönetim Kurulu Üyesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde Denetim Kurulu Üyesi olarak bulundu.

Çeşitli bankalarda yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey Başkanı, Aydın Vakfı Başkanı olarak görev yaptı. Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Halen BJK ikinci başkanı'dır. 21. Dönem Aydın Milletvekili. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı yaptı.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Kumcuoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

MHP AYDIN ESKİ MİLLETVEKİLİ ERTUĞRUL KUMCUOĞLU HAKKINDA ALINAN KARAR NEDİR?

MHP Aydın eski milletvekili, emekli büyükelçi olan Ertuğrul Kumcuoğlu hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilme kararı alındı. Alınan kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıkladı.