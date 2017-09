Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri - 40 Bin Kişiye Bulgur Pilavı Dağıtıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 736'ncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında şehitler için mevlit okutuldu ve "geleneksel şifalı pilav kapak açma" etkinliği gerçekleştirildi.



Bir hafta boyunca hazırlanan ustaların elinden çıkan ve 4 ton bulgur ile 2 ton et katılarak yapılan pilav, binlerce davetliye üzüm ile dağıtıldı.



Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile yörükler ve vatandaşların katıldığı etkinlik, Kuyulu Mescid İmam Hatibi Şahin Mülayim'in dua etmesiyle başladı.



Vali Büyükakın ve beraberindekiler, daha sonra "geleneksel şifalı pilav kapak açma" törenini gerçekleştirdi. Katılımcılara şifalı pilav ikram edildi.



Pilavı yapan usta İbrahim Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 ton et ve 600 kilogram nohutlarının bulunduğunu, taksit taksit pişireceklerini söyledi.



Toplamda 4 tona yakın bulgurun pişeceğini belirten Akar, "Temizlik, erzakların toplanması, siparişler derken bunların hepsi imece usulu devam ediyor." dedi.