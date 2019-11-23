Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun 49. ölüm yıl dönümü? Dursun Önkuzu kimdir, neden öldü?

23.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:53

Ertuğrul Dursun Önkuzu kim öldürdü? Öğrencilik yıllarında yaşamını yitiren şehit Dursun Önkuzu şiiri ve hakkında yapılan film ile bugün de saygıyla anılıyor. Aramızdan ayrılışının 49. yılında Dursun Önkuzu hayatı, biyografisi araştırılıyor. Ertuğrul Dursun Önkuzu hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

DURSUN ÖNKUZU KİMDİR?

Önkuzu, 1948 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya geldi. Hakkında birçok şiir ve kitap yazıldı. En bilinenleri; Yazar Emine Işınsu'nun "Sancı" isimli kitabı ile Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun Önkuzu şiiridir. Ayrıca Mustafa Yıldızdoğan, Gençosmanoğlu'nun "Önkuzu" adlı şiirini besteleyerek şarkı yaptı. 12 Eylül Askeri Darbesi'ni anlatan Lütfü Şehsuvaroğlu'nun kitabından derlenen Kafes filminde Dursun Önkuzu'ya ait sahneler de bulunuyor.

DURSUN ÖNKUZU NASIL ÖLDÜ, KİM ÖLDÜRDÜ?

Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitim gördüğü sırada karşıt görüşlü öğrenciler tarafından 23 Kasım 1970'de ciğerlerine pompayla hava basılarak işkencelerle katledildi. İlk olarak 3 gün hapsedilmiş ve acımasızca dövülmüş sonrasında da işkencelere maruz bırakılmıştır. Ciğerlerine pompa ile hava basılarak acılar içerisinde üçüncü kattan boşluğa bırakılıp, şehit edilmiştir.

ERTUĞRUL DURSUN ÖNKUZU'NUN MEZARI NEREDE?

Genç yaşta işkenceler ile hayatına son verilen Ertuğrul Dursun, Ülkücü hareketin ilk şehitleri arasında yer alıyor. Özkuzu 23 Kasım 1970 tarihinde hayatını kaybetti ve naaşı memleketi Tokat, Zile'ye defnedildi.