Ertan Balaban kimdir? Ertan Balaban kaç yaşında, nereli?
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Ertan Balaban kimdir? Ertan Balaban kaç yaşında, nereli?

01.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:57
Ertan Balaban kimdir? Ertan Balaban kaç yaşında, nereli?

2010 yılı sonunda Slovenya'da katıldığı WFC 12 turnuvasında rakibini ilk round'ta rear naked choke ile submit ederek 6.maçında 6.galibiyetini kazanan Ertan Balaban kimdir?

Türkiye'nin en başarılı dövüş sporcularından biri olan Ertan Balaban, annesinin isteğiyle dövüşmeyi bıraktı. Balaban artık eğitmenlik yapıyor ve çok sevdiği bu sporun imajını düzeltmek için çalışıyor. Peki, Ertan Balaban kimdir? Ertan Balaban kaç yaşında, nereli?

ERTAN BALABAN KİMDİR?

1983'te İstanbul'da doğan Ertan Balaban, eğitimini ABD'nin Indiana kentinde bulunan Ball State Üniversitesi'nde tamamladı ve işletme bölümünden mezun oldu. Ball State Üniversitesi'nde 'Mixed Martial Arts' bölümünü kuran Balaban, aynı yıl içerisinde bu alanda dersler vermeye başladı. 2006'da Ball State Üniversitesi'nin işletme bölümünden (Miller College of Business) mezun olduktan sonra, kampüs içinde bir spor salonu açarak girişimcilik hayatına ilk adımını attı. Balaban' 2007 yılında Türkiye'ye dönmesiyle birlikte bu disiplinleri devam ettirmek istedi ve bu spor alanında bir öncü haline geldi.

2011 yılında takımını Balaban JiuJitsu takımı olarak adlandıran Balaban, Avrupa'nın lider MMA organizasyonu olan WFC ile bir anlaşma imzaladı ve rakibini 50 saniyede kilit pozisyonuna alıp 'Mata Leon' boğuşu ile teslim olmaya zorlayarak ilk maçını kazandı. Bu sebeple bir BJJ giyim markası olan Mata Leon Kimonos'u kurdu ve 28 ülkeye ihraç etti. 2013'te son dövüşünü dünyanın en büyük global organizasyonlarından biri olan Glory World Series'de gerçekleştiren Balaban, 6-2-0'lık bir rekor ve maç sonunda eşine ettiği evlenme teklifi ile kariyerini sonlandırdı.Balaban, kişisel ihtiyaçları ile beraber takımının ihtiyaçlarını da önemseyerek bir güç ve kondisyon merkezi açma fikri edindi.

Crossfit Balaban kapısını ilk kez 2013 yılında Ataşehir, İstanbul'da açtı ve 4. Levent'te bulunan ikinci ve Suadiye daha sonra Fenerbahçe'de yer alan üçüncü şube ile büyümeye devam etti. Aynı zamanda 2016'da Kuzey Kıbrıs'ta bir Franchise açtı. Crossfit Balaban, 2018 yılında konsept değiştirerek marka adı 'Balaban Solid Sports' oldu ve birçok farklı grup derslerini birleştirerek ders çeşitliliğini arttırdı.

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