Ertan Aksoy kimdir? SODEV Başkanı Ertan Aksoy kaç yaşında, nereli? Ertan Aksoy hayatı ve biyografisi
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Ertan Aksoy kimdir? SODEV Başkanı Ertan Aksoy kaç yaşında, nereli? Ertan Aksoy hayatı ve biyografisi

05.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 00:23
Ertan Aksoy kimdir? SODEV Başkanı Ertan Aksoy kaç yaşında, nereli? Ertan Aksoy hayatı ve biyografisi

Açık Oturum'a konuk olan ve siyaset gündemine dair yaptığı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Ertan Aksoy izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ertan Aksoy kimdir? Ertan Aksoy kaç yaşında, nereli? Ertan Aksoy hayatı ve biyografisi

Açık Oturum'a konuk olan ve siyaset gündemine dair yaptığı yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Ertan Aksoy izleyicilerin merak konusu oldu. Çarpıcı yorumları ve siyasi tespitleri ile katıldığı tüm programlarda dikkatler çeken Ertan Aksoy hakkında izleyiciler araştırma yapılıyor. Ertan Aksoy kimdir? Ertan Aksoy kaç yaşında, nereli? Ertan Aksoy hayatı ve biyografisi

ERTAN AKSOY KİMDİR?

Ertan Aksoy 1984 Erzincan doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, yüksek öğrenimini ise Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır.

Öğrencilik yıllarında, 2006 yılında kurmuş olduğu Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Türkiye'nin birçok saygın kuruluşuna ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermektedir. Girişimcilik faaliyetlerini 2011 yılında kurduğu e-ticaret şirketi ile büyüterek devam ettirmektedir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmakta ve görevler üstlenmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde, ekonomi, siyaset ve dış politika konularında makaleleri yayınlanmıştır. Halen iki dergide yazarlığı devam etmektedir.

2018 yılı başı itibariyle Ekonomistler Platformu kurumsal yönetişim geliştirme çalışmaları çerçevesinde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 1.bölge milletvekili adayıdır.

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