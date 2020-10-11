Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Ulusal Birlik Partisi lideri Ersin Tatar, açıklamalarda bulundu. Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere görülmemiş müdahaleler oldu" sözlerine tepki gösteren Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı sanki zaferi kendi kazanmış gibi, bize oralardan bir şeyler söylüyor. Zafer bizimdir" dedi.