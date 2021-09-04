Ersin Tatar: "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu değerlendirdik"
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Ersin Tatar: "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu değerlendirdik"

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu (1)"İnsan hakları bakımından, bunun iadesi açısından, 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu bugün...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu (1)

"İnsan hakları bakımından, bunun iadesi açısından, 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu bugün sabah yaptığımız toplantıda değerlendirdik"

"Biz geleceğe baktığımızda inanıyorum ki, bu pandemi koşullarında da ayakta durmayı yine tabii Anavatanımız Türkiye'nin de desteğiyle başaran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, inşallah pandemi sonrasında daha da yükselebilecek, daha fazla dış yatırımlarla kendi ekonomisini destekleyebilecek"

Ersin Tatar: '47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu değerlendirdik'
Ersin Tatar: '47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu değerlendirdik'
Ersin Tatar: '47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu değerlendirdik'
Ersin Tatar: '47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu değerlendirdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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Ersin Tatar: "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılımının da ne kadar doğru olduğunu değerlendirdik" - Haberler
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