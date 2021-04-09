Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut hayatı ve biyografisi! Ersin Korkut kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ersin Korkut, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ersin Korkut hakkında merak edilenler. Ersin Korkut hayatı ve biyografisi. Ersin Korkut kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ersin Korkut merak konusu oldu. İşte Ersin Korkut hakkında merak edilen Ersin Korkut kimdir, Ersin Korkut hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Kasım 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: Hakkâri

Kürt kökenli olan Korkut, Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programında yer aldı.

Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış olup, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle elendiği duyurulmuştur.

Filmografi

• Bir Demet Tiyatro

• Organize İşler: 2005 (Film)

• Kutsal Damacana: 2007 (Film)

• Neşeli Hayat: 2009 (Film)

• Çok Filim Hareketler Bunlar: 2010 (Film)

• Kutsal Damacana: Dracoola: 2011 (Film)

• Patron Mutlu Son İstiyor: 2014 (Film)

• Bana Bir Şeyler Oluyor: 2003

• İçimdeki Ses: 2015 (Film) Yılmaz rolünde

• Ekşi Elmalar: 2016

• Kolonya Cumhuriyeti: 2017

• Organize İşler 2: Sazan Sarmalı: 2019 - Ersin

• Feride: 2020