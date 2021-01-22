Ersay Üner'den sürpriz single
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Ersay Üner'den sürpriz single

22.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:51
Ersay Üner'den sürpriz single

Başarılı bestelerinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de büyük bir kitlenin beğenisini yakalayan Ersay Üner, Seni Soruyorlar isimli yeni teklisini dinleyicilerle buluşturdu.

Pandemi döneminde de üretimine ara vermeden devam eden sanatçı, bu süreçte üzerinde titizlikle çalışarak hazırladığı yeni şarkılarından ilkini müzikseverlerin beğenisine sundu.& ;



Birçok şarkısında olduğu gibi Seni Soruyorlar şarkısının da söz, beste ve düzenlemesine imzasını atan başarılı müzisyen, şarkının klip çekimi için Elif Demiralp'in objektifinin karşısına geçti. Projenin prodüktörlüğünü ise Büşra Pekin ve Ersay Üner üstlendi.& ;& ;

'BİTEN İLİŞKİNİN ARDINDAN...'

Ersay Üner, biten bir ilişkinin ardından gelen sorular ve bu durumun yaşattığı zorluk üzerine yazdığını söylediği Seni Soruyorlar şarkısını kendi diliyle şu şekilde ifade ediyor: " Biten bir ilişkinin ardından cevaplanması en zor şeylerden biri: eşin, dostun ve çevrendeki insanların ilişkinin neden bittiğine dair sorduğu sorularıdır. Bu sorunun cevabını henüz kendine bile verememişken ve ilişkiyi hatırlamaya dahi çekinirken; günlük bir sohbetin içinde, aniden karşımıza çıkan bu sorular hepimizin hayatında yaşadığı ve bir gün yaşayabileceği bir durum. Ben de şarkımda bu durumu anlatıyorum."

HEM RETRO HEM DE FÜTÜRİSTİK

Yayınlandığı ilk gün dijital streaming platformlarında büyük ilgi gören ve önemli müzik listelerinin kapak sanatçısı olarak yerini alan Ersay Üner, bundan önceki çalışmalarında da olduğu gibi Seni Soruyorlar şarkısında hem retro hem de fütüristik yeni soundları ve melodileri dinleyicilerle buluşturuyor.& ;

Ersay Üner'in yeni şarkısı "Seni Soruyorlar", kısa bir süre önce kurduğu 717 Digital isimli kendi yapım firmasının etiketiyle 22 Ocak tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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